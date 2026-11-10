कानपुर: ‘मारा कहीं, फेंका यहीं’, सुनसान इलाकों को चुन रहे हैं अपराधी, ऐसे छिपा रहे कत्ल के राज, पढ़ें रिपोर्ट

मारो कहीं, फेंको यहीं...अपराधियों की यह सोच अब शहर और उससे सटे इलाकों में साफ दिखाई देने लगी है। हत्या कहीं और करने के बाद शव को ठिकाने लगाने, साक्ष्य मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपराधी शहर के बाहरी और सुनसान इलाकों को चुन रहे हैं। नहर किनारे, खेतों के बीच, जंगलों, झाड़ियों और वीरान सड़कों पर मिल रहे शव इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से अब तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं।

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इनमें हत्यारोपियों ने पहचान छिपाने के लिए शव के टुकड़े किए, जलाया, कूंचा और सुनसान जगह फेंक दिया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से कई हत्याकांडों का पर्दाफाश किया लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें मृतकों की पहचान तक नहीं हो सकी। हाल में ही कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार और राष्ट्रीय बॉक्सर मंतशा कुमारी के शव भी दूसरे जिलों से लाकर यहीं फेंके गए।