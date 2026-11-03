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कानपुर: फेसबुक पर दोस्ती कर शादी का झांसा दे युवती से दुष्कर्म, जाजमऊ पुलिस ने आरोपी को दबोचा
फेसबुक के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी युवक ने हमीरपुर की रहने वाली युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया था, और जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो वह अपने वादे से मुकर गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
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