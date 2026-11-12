Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Banda: Couple on a motorcycle and a teenager collide with a divider; injured

बांदा: बाइक सवार दंपती समेत किशोर डिवाइडर से टकराए, गंभीर रूप से घायल, भर्ती

Thu, 12 Nov 2026 05:26 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 12 Nov 2026 05:26 PM IST
विज्ञापन
Banda: Couple on a motorcycle and a teenager collide with a divider; injured
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

उरई से चित्रकूट जा रहे बाइक सवार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में डिवाइडर से टकरा गए। हादसा झपकी आने से हुआ। उनके पीछे चल रहे रिश्तेदार ने देखा तो घायल दंपती व उनके पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जालौन जिले के कोंच कोतवाली क्षेत्र के छोटी धोहर निवासी मंजीत कुशवाहा ने बताया कि उनके रिश्तेदार उदयवीर (35), उनकी पत्नी पूजा (32) व पुत्र हर्ष (13) बृहस्पतिवार को सुबह बाइक में सवार होकर चित्रकूट जाने के लिए घर से निकले थे।

विज्ञापन


उनके पीछे मंजीत भी बाइक से चल रहे थे। जब तीनों बाइक सवार बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किलोमीटर 47 पर पहुंचे तो अचानक बाइक चालक उदयवीर को झपकी आने से बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में तीनों गंभीर घायल हो गए। पीछे से आए मंजीत ने देखा तो उन्होंने यूपीडा एंबुलेंस को फोन करके जानकारी दी। यूपीडा एंबुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां तीनों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed