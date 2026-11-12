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कानपुर: विजय नगर मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की छत का निर्माण शुरू,बिना किसी पिलर के बड़े क्षेत्र को करेगी कवर

Thu, 12 Nov 2026 08:20 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 12 Nov 2026 08:20 PM IST
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Kanpur: Construction of the platform roof at Vijay Nagar Metro Station has begun
प्लेटफॉर्म की छत का निर्माण शुरू - फोटो : अमर उजाला
सीएसए से बर्रा-8 के बीच बन रहे मेट्रो कॉरिडोर-2 में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। एलिवेटेड सेक्शन के विजय नगर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की छत का निर्माण शुरू हो गया है। इसकी खासियत है कि बिना किसी पिलर के यह बड़े क्षेत्र को कवर करेगी। छत में पारदर्शी शीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे प्लेटफॉर्म पर दिनभर सूर्य की प्राकृतिक रोशनी उपलब्ध रहेगी। इससे कृत्रिम रोशनी पर निर्भरता घटेगी और बिजली की बचत होगी। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि यह संरचना मजबूती, पर्यावरण अनुकूलता और लागत प्रभावशीलता के लिहाज से बेहतर है।
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