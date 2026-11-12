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चौरीचौरा एक्सप्रेस हादसा: पटरी लॉक रखने वाली चाबियां गायब, ढीले नट और बोल्ट, ट्रैक फैलने की आशंका, उठे ये सवाल

Thu, 12 Nov 2026 11:35 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 12 Nov 2026 11:35 AM IST
सार

Kanpur Train Accident: कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर-सात से छूटने के कुछ ही देर बाद चौरीचौरा एक्सप्रेस के चार एसी कोच पटरी से उतर गए। शुरुआती जांच में ट्रैक की चाबियां गायब मिलने और पटरी फैलने की बात सामने आई है, हालांकि गनीमत रही कि प्लेटफार्म से टकराकर रुकने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया।

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Kanpur Chauri Chaura Express accident Keys used to lock the tracks are missing nuts and bolts are loose
Kanpur Train Accident - फोटो : amar ujala

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के चार कोच पटरी से उतरने के मामले में रेलवे ट्रैक की गंभीर खामियां हादसे की वजह बनकर सामने आ रही हैं। विभाग की प्रथम दृष्टया जांच में पटरी को लॉक रखने वाली चाबियां कई स्थानों पर गायब मिलीं। आशंका है कि चाबियां गायब होने से पटरी अपनी जगह से खिसक गई। रेलवे ट्रैक फैलने के कारण ट्रेन के चार कोच पटरी से उतर गए।








हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह की पुष्टि विस्तृत तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी। प्रारंभिक जांच में प्लेटफॉर्म की तरफ वाली पटरी के करीब 40 से 50 मीटर के हिस्से में गड़बड़ी सामने आई है। इस हिस्से में पटरी को मजबूती से बांधकर रखने वाली चाबियां कई जगह नहीं मिलीं। इससे ट्रैक की मजबूती और रखरखाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि यदि पटरी को लॉक करने वाली चाबियां गायब थीं।
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Kanpur Chauri Chaura Express accident Keys used to lock the tracks are missing nuts and bolts are loose
Kanpur Train Accident - फोटो : amar ujala

सवाल- खामी पकड़ में क्यों नहीं आई
तो नियमित निरीक्षण में यह खामी पकड़ में क्यों नहीं आई। हादसे के बाद रेलवे अधिकारी और कर्मचारी ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटे रहे। रात 12 बजे तक मरम्मत का काम जारी था। रेलवे अधिकारियों का दावा था कि जल्द ही ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन क्षतिग्रस्त हिस्से की स्थिति देखते हुए काम रातभर चलने की आशंका जताई गई। उम्मीद है कि बुधवार सुबह तक ट्रैक बहाल हो सकेगा।

Kanpur Chauri Chaura Express accident Keys used to lock the tracks are missing nuts and bolts are loose
Kanpur Train Accident - फोटो : amar ujala

ये था पूरा मामला
सेंट्रल स्टेशन पर बुधवार शाम प्लेटफॉर्म नंबर सात से छूटने के दो मिनट बाद ही चौरीचौरा एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। ट्रेन के चार एसी कोच (बी-4, बी-5, बी-6 और बी-7) पटरी से उतर कर बाईं ओर झुक गए और प्लेटफार्म से टकरा गए। हादसे के वक्त इन कोचों में करीब 301 यात्री थे। 33 यात्रियों के मामूली घायल होने की चर्चा रही। घटना से स्टेशन पर चीख-पुकार मच गई।

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Kanpur Train Accident - फोटो : amar ujala

किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी
बच्चों और महिलाओं में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा बच गया। ट्रेन संख्या 15003 चौरीचौरा एक्सप्रेस शाम 5:03 बजे प्लेटफॉर्म नंबर सात से रवाना हुई। स्टेशन से आगे बढ़ते ही 5:05 बजे चार कोचों के बाईं ओर के सात और दाईं तरफ के तीन पहिये पटरी से उतर गए। कोचों के बाईं तरफ झुकते ही ट्रेन प्लेटफार्म से रगड़ते हुए आगे बढ़ने से तेज आवाज हुई। किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी।

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Kanpur Train Accident - फोटो : amar ujala

सुरक्षा जांच पर उठ रहे हैं सवाल
ट्रेन रुकते ही यात्री कोचों से बाहर कूदकर निकलने लगे। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। रेलवे अधिकारियों ने प्रथमदृष्टया जांच में पटरी के नट-बोल्ट ढीले होने से हादसे की आशंका जताई है। वहीं, अभी मामूली रूप से घायल हुए यात्रियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल, हादसे के बाद सुरक्षा जांच पर सवाल उठ रहे हैं।

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