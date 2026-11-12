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कानपुर: छठ पर चार स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, मुंबई, राजस्थान और पूर्वोत्तर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

Thu, 12 Nov 2026 08:32 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 12 Nov 2026 08:32 PM IST
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Kanpur: Railway relief for Chhath – four special trains to run
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

छठ पूजा पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चार स्पेशल ट्रेनों के संचालन और फेरों में विस्तार किया है। इनमें छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस और खातीपुरा-रंगिया स्पेशल ट्रेनें कानपुर होकर गुजरेंगी। इससे मुंबई, राजस्थान और पूर्वोत्तर की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

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छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल (05083/05084) के दो-दो फेरे लगाए जाएंगे। छपरा से ट्रेन 16 और 21 नवंबर को रात आठ बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:45 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी में लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 18 और 23 नवंबर को दोपहर तीन बजे चलकर अगले दिन दोपहर 2:55 बजे कानपुर पहुंचेगी।
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खातीपुरा-रंगिया स्पेशल (09731/09732) का एक-एक फेरा होगा। खातीपुरा से 14 नवंबर को सुबह 7:40 बजे चलने वाली ट्रेन शाम 5:10 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। वापसी में रंगिया से 16 नवंबर को सुबह छह बजे रवाना होकर मंगलवार दोपहर एक बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी।
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इसके अलावा नई दिल्ली-दरभंगा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर को एक फेरा लगाएगी। यह गोविंदपुरी और ऐशबाग होकर गुजरेगी। वहीं, उधना-जयनगर अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों (09073/09071 और 09074/09072) के भी एक-एक अतिरिक्त फेरे बढ़ाए गए हैं। उधना से 15 नवंबर और जयनगर से 17 नवंबर को ट्रेनें रवाना होंगी।

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