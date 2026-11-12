कानपुर: छठ पर चार स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, मुंबई, राजस्थान और पूर्वोत्तर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सहूलियत
छठ पूजा पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चार स्पेशल ट्रेनों के संचालन और फेरों में विस्तार किया है। इनमें छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस और खातीपुरा-रंगिया स्पेशल ट्रेनें कानपुर होकर गुजरेंगी। इससे मुंबई, राजस्थान और पूर्वोत्तर की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल (05083/05084) के दो-दो फेरे लगाए जाएंगे। छपरा से ट्रेन 16 और 21 नवंबर को रात आठ बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:45 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी में लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 18 और 23 नवंबर को दोपहर तीन बजे चलकर अगले दिन दोपहर 2:55 बजे कानपुर पहुंचेगी।
खातीपुरा-रंगिया स्पेशल (09731/09732) का एक-एक फेरा होगा। खातीपुरा से 14 नवंबर को सुबह 7:40 बजे चलने वाली ट्रेन शाम 5:10 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। वापसी में रंगिया से 16 नवंबर को सुबह छह बजे रवाना होकर मंगलवार दोपहर एक बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी।
इसके अलावा नई दिल्ली-दरभंगा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर को एक फेरा लगाएगी। यह गोविंदपुरी और ऐशबाग होकर गुजरेगी। वहीं, उधना-जयनगर अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों (09073/09071 और 09074/09072) के भी एक-एक अतिरिक्त फेरे बढ़ाए गए हैं। उधना से 15 नवंबर और जयनगर से 17 नवंबर को ट्रेनें रवाना होंगी।