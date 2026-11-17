{"_id":"6afc93a5b5e75a3e210b3478","slug":"video-kanpur-malfunctioning-lights-at-ramadevi-intersection-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रामादेवी चौराहे पर खराब पड़ी लाइटें, वाहन चालकों को होती परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: रामादेवी चौराहे पर खराब पड़ी लाइटें, वाहन चालकों को होती परेशानी

Shikha Pandey

Updated Tue, 17 Nov 2026 11:19 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 11:19 PM IST







Link Copied



कानपुर के सबसे बड़े रामादेवी चौराहे पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। चौराहे पर लगी मूर्ति में भी लाइट नहीं है।

विज्ञापन