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कानपुर: गणेश उत्सव पर लगा निशुल्क मेडिकल कैंप, डॉक्टरों को किया गया सम्मानित

Shikha Pandey

Updated Tue, 15 Sep 2026 04:20 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 04:20 PM IST







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केशव नगर मधुबन वाटिका नवयुवक मंडल की ओर से गणेश उत्सव पर निशुल्क मेडिकल कैंप में डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। जिसमें पूर्व विधायक अजय कपूर व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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