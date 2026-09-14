कानपुर: महंगा हुआ लखनऊ का सफर, रूट डायवर्जन के बाद बढ़ा रोडवेज बस का किराया; अब इतने चुकाने होंगे...

15 किलोमीटर बढ़ गई बसों की दूरी

जाजमऊ गंगापुल पर मरम्मत कार्य के चलते रूट डायवर्जन लागू किया गया है। उन्नाव से कानपुर आने वाले बड़े वाहनों और बसों को वैकल्पिक मार्ग से गुजारा जा रहा है। इसके चलते लखनऊ-कानपुर मार्ग पर रोडवेज बसों को करीब 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। अतिरिक्त दूरी के कारण बसों को पहले की तुलना में अधिक समय और ईंधन खर्च करना पड़ रहा है। इसी के चलते लखनऊ-कानपुर रूट पर बस किराये में बढ़ोतरी की गई है। डायवर्जन का असर बसों के संचालन पर भी पड़ रहा है।