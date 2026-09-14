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कानपुर: महंगा हुआ लखनऊ का सफर, रूट डायवर्जन के बाद बढ़ा रोडवेज बस का किराया; अब इतने चुकाने होंगे...

Mon, 14 Sep 2026 09:00 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Mon, 14 Sep 2026 09:00 PM IST
सार

Kanpur News: जाजमऊ गंगापुल पर रूट डायवर्जन का असर अब कानपुर-लखनऊ के बीच सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर भी पड़ा है। डायवर्जन के कारण रोडवेज बसों को करीब 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इसके चलते कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर आने-जाने वाली बसों का किराया बढ़ा दिया गया है।

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Kanpur-Lucknow Bus Fare Rises After Jajmau Bridge Route Diversion
कानपुर रोडवेज बस में चढ़ने के लिए लगी यात्रियों की भीड़। - फोटो : संवाद

विस्तार
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22 रुपये बढ़ा बस का किराया

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डायवर्जन से पहले कानपुर से लखनऊ के बीच रोडवेज बस का किराया 123 रुपये था। अब इसी सफर के लिए यात्रियों को 145 रुपये चुकाने होंगे। यानी एक तरफ के सफर में 22 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। दोनों तरफ यात्रा करने पर 44 रुपये ज्यादा खर्च होंगे। कानपुर-लखनऊ के बीच रोजाना नौकरी, कारोबार और अन्य कामों से आने-जाने वाले यात्रियों पर किराया बढ़ने का सीधा असर पड़ेगा। डायवर्जन लागू रहने तक यात्रियों को बढ़े हुए किराये के साथ ही सफर करना होगा।

15 किलोमीटर बढ़ गई बसों की दूरी

जाजमऊ गंगापुल पर मरम्मत कार्य के चलते रूट डायवर्जन लागू किया गया है। उन्नाव से कानपुर आने वाले बड़े वाहनों और बसों को वैकल्पिक मार्ग से गुजारा जा रहा है। इसके चलते लखनऊ-कानपुर मार्ग पर रोडवेज बसों को करीब 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। अतिरिक्त दूरी के कारण बसों को पहले की तुलना में अधिक समय और ईंधन खर्च करना पड़ रहा है। इसी के चलते लखनऊ-कानपुर रूट पर बस किराये में बढ़ोतरी की गई है। डायवर्जन का असर बसों के संचालन पर भी पड़ रहा है।

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जाजमऊ पुल की मरम्मत के चलते बदला रूट

जाजमऊ के पुराने गंगापुल पर मरम्मत का काम चल रहा है। पुल की जर्जर हालत को देखते हुए उन्नाव से कानपुर आने वाले भारी वाहनों और बसों के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। इसके चलते लखनऊ से आने वाली रोडवेज बसों को भी वैकल्पिक मार्ग से कानपुर पहुंचना पड़ रहा है।

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डायवर्जन के कारण जहां बसों की दूरी बढ़ी है, वहीं यात्रियों के सफर का खर्च भी बढ़ गया है। फिलहाल यात्रियों को एक तरफ के सफर के लिए 145 रुपये देने होंगे। पुल की मरम्मत पूरी होने के बाद यातायात व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है।

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