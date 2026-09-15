विनीत मिनोचा हत्याकांड: शालू-विशाल से सुब्रत का होगा आमना-सामना, सात नंबरों की सीडीआर खंगाल रही पुलिस

विशाल से सामना होने पर सुब्रत ने पहचानने से किया था इन्कार

वारदात के बाद जब पहली बार विशाल को सुब्रत के सामने लाया गया था तो उसने उसे पहचानने से इन्कार कर दिया था। पुलिस और अपार्टमेंट से जुड़े लोगों के मुताबिक, यह बात इसलिए सवाल खड़े करती है क्योंकि सुब्रत, शालू और विशाल के पहले साथ घूमने-फिरने और खाना खाने तक जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि परिचित होने के बावजूद सुब्रत ने विशाल को पहचानने से इन्कार क्यों किया।