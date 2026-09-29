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कानपुर: गबडहा में विसर्जन जुलूस में चले असलहे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 29 Sep 2026 04:24 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 04:24 PM IST







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चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गबडहा गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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