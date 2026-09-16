{"_id":"6aaa6547cf9933abb30a5fa5","slug":"video-kanpur-dwivedi-nagar-culvert-in-maharajpur-constituency-dilapidated-for-five-years-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: महाराजपुर विधानसभा में पांच साल से जर्जर है द्विवेदी नगर पुलिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर की महाराजपुर विधानसभा के वार्ड 22 स्थित नौबस्ता-हमीरपुर रोड से लगी द्विवेदी नगर पुलिया पिछले पांच सालों से बदहाली और जर्जर स्थिति में आंसू बहा रही है। स्थानीय निवासी राघवेंद्र सिंह के अनुसार, कई बार शासन-प्रशासन से शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। वैकल्पिक रास्ता एक किलोमीटर दूर होने के कारण क्षेत्रवासी हर दिन जान हथेली पर रखकर इस खतरनाक पुलिया से गुजरने को मजबूर हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

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