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कानपुर: डीएम व नगर आयुक्त ने रात्रिकालीन निरीक्षण में स्वच्छता एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर दिए निर्देश

Shikha Pandey

Updated Thu, 08 Oct 2026 11:51 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 11:51 PM IST







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जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय एवं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन ने रात्रिकालीन भ्रमण के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था, कूड़ा उठान एवं निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने तथा निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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