{"_id":"6aae7b7a9f890cd979027578","slug":"video-kanpur-conflicting-speed-limit-signs-on-the-highway-leave-commuters-confused-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: हाईवे पर एक ही जगह पर लगे अलग-अलग गति सीमा बोर्ड, राहगीर हो रहे परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना गंगा बैराज हाईवे पर बनियापुरवा चौकी से भोपालपुरवा की तरफ बढ़ने पर हाईवे की एक लेन एक बोर्ड पर 80 किलोमीटर प्रतिघंटा तो इसी के सामने दूसरी लेन पर 40 किलोमीटर प्रतिघंटा गति सीमा लिखी हुई। एक जगह पर दो अलग अलग गति सीमा बोर्ड देखकर राहगीर भृमित है कि वो 40 की गति से चले या 80 की गति से चले।

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