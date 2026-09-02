कानपुर: कैंट महिला हत्याकांड मामले में लोगों ने न्याय के लिए निकाला कैंडल मार्च

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कैंट थानाक्षेत्र में रविवार को महिला चांदनी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपियों विनोद निषाद और संतोष निषाद सगे भाईयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, बुधवार शाम को मृतका चांदनी के परिजनो और मोहल्ले के लोगों आरोपियों को फांसी देने की मांग की। साथ ही सर्किट हाउस चौराहे से लेकर चांदनी के घर सत्ती चौराहा तक कैंडल मार्च निकाल रहे है।

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