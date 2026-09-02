कानपुर में भीषण हादसा: बिधनू में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत

बिधनू में बाइक से जा रहे दो दोस्तों को मंगलवार देर रात तेज रफ्तार अज्ञात वाहन टक्कर मारते हुआ निकल गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने एक के बाद एक दोनों को मृत घोषित कर दिया। युवक अपने दोस्त के साथ बीमार पत्नी को देखने फतेहपुर जा रहा था।

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फतेहपुर के चांदपुर जहाराबाद चतनपुर गांव निवासी लक्ष्मीनारायण का इकलौता बेटा अरुण (23) गुजरात में काम करता था। फरवरी में ही दीपिका से उसकी शादी हुई थी। वह पांच माह की गर्भवती है जबकि आवास-विकास हंसपुरम निवासी अरुण का दोस्त शौर्य उर्फ मोहित (25) भी वहीं काम करता था। मंगलवार रात दो बजे दोनों को ट्रेन से गुजरात निकलना था। अरुण के परिजन के मुताबिक देर रात अरुण की पत्नी की दीपिका की तबीयत बिगड़ गई। इसपर वह शौर्य के साथ बाइक से फतेहपुर के लिए निकला था। बिधनू में हरदौली गांव के पास हादसा हो गया।पुलिस ने दोनों को सीएचसी भेजा जहां डाक्टरों ने शौर्य को मृत घोषित कर अरुण को हैलट रेफर कर दिया। तड़के इलाज के दौरान अरुण ने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद अरुण की पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई। परिजन उसकी देखभाल कर रहे हैं। बिधनू इंस्पेक्टर टीबी सिंह ने बताया कि सीसी कैमरों के माध्यम से वाहन की तलाश की जा रही है।