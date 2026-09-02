कानपुर: ग्रीनपार्क बनेगा प्रदेश का सर्वाधिक दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम, पीडब्ल्यूडी ने तैयार किया नया प्रस्ताव

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सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि नए प्रस्ताव से ग्रीनपार्क प्रदेश का सर्वाधिक दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम बन जाएगा। उन्होंने बताया कि 55 हजार दर्शकों की क्षमता के अनुरूप पुनर्विकास को लेकर शासन स्तर पर सहमति मिल गई है। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के बाद परियोजना की आगे की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। ग्रीनपार्क में अंतरराष्ट्रीय वनडे, टी-20 और आईपीएल मुकाबलों के आयोजन में सीमित दर्शक क्षमता के अलावा जल निकासी के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था का अभाव और बालकनी की सुरक्षा जैसे मुद्दे लंबे समय से चुनौती बने हुए हैं। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए स्टेडियम के व्यापक कायाकल्प की मांग उठती रही है।प्रदेश सरकार ने फरवरी के बजट में इसके लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया था। पहले चरण के लिए 45 करोड़ स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन अभी निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सांसद ने बताया कि पुराने डीपीआर में स्टेडियम की क्षमता करीब 35 हजार दर्शक की थी। उनकी ओर से क्षमता बढ़ाने की मांग के बाद पीडब्ल्यूडी ने पुनर्विकास का नया खाका तैयार किया गया। नए इस्टीमेट में परियोजना की लागत बढ़कर 456.94 करोड़ रुपये पहुंच गई है। स्टेडियम की दर्शक क्षमता 55 हजार हो जाएगी, इसमें भविष्य में आईपीएल, टी-20 और वनडे सीरीज के लिए रास्ता भी खुलेगा। मौजूदा समय में लखनऊ के इकाना स्टेडियम की दर्शक क्षमता करीब 50 हजार है।