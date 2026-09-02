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नगर निगम में भ्रष्टाचार का खेल: अखिलेश ने साधा निशाना, बोले- मुख्यमंत्री जी कानपुर का नाम कमीशनपुर कर दीजिए

Thu, 03 Sep 2026 12:00 AM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 03 Sep 2026 12:00 AM IST
सार

सपा अध्यक्ष अखिलेश ने नगर निगम में भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी के खेल पर निशाना साधा। 

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Akhilesh said, "Chief Minister, rename Kanpur to 'Commission-pur'
अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी के खेल पर बुधवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नगर निगम के भवन की फोटो पोस्ट कर लिखा कि मुख्यमंत्री जी कानपुर का नाम कमीशनपुर कर दीजिए।
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अखिलेश यादव ने इससे पहले 21 अगस्त को कानपुर की सड़कों की बदहाली और जलभराव की समस्या का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि ये बदहाली भरा कानपुर आज का है क्योंकि यहां हर पद पर भाजपा है। हालांकि अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद भी शहर भर में सड़कों के गड्ढे जस के तस ही हैं। जलभराव की समस्या भी पहले के जैसे ही बरकरार है।
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