{"_id":"6aaa65d8061955fabe05b15f","slug":"video-kanpur-broken-down-jcb-parked-for-months-on-gt-road-highway-lane-removed-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जीटी रोड हाईवे की लेन पर महीनों से खड़ी खराब जेसीबी हटवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारामऊ में जीटी रोड हाईवे की सर्विस लेन पर कई महीनों से खराब जेसीबी खड़ी हुई थी। इसकी वजह से लेन से गुजरने वाले वाहनों को काफी दिक्कतें हो रही थी।अमर उजाला ने 19 अगस्त को इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।खबर के चलने के बाद एनएचएआई के अफसरों ने खराब जेसीबी को लेन से हटवा दिया है।

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