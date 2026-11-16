{"_id":"6afb3c18ffb70d5f5f0332a9","slug":"video-kanpur-brahmavarta-vidvat-parishad-lights-51000-lamps-at-nanarao-ghat-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ब्रह्मावर्त विद्वत् परिषद ने नानाराव घाट में 51 हजार दीप जलाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: ब्रह्मावर्त विद्वत् परिषद ने नानाराव घाट में 51 हजार दीप जलाए

Shikha Pandey

Updated Mon, 16 Nov 2026 10:53 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 10:53 PM IST







Link Copied



ब्रह्मावर्त विद्वत् परिषद ने सोमवार को नानाराव घाट में गंगा पूजन व दीपदान समारोह का आयोजन हुआ। इसमें 51 हजार दीपोत्सव व महाआरती वेद पाठ किया गया। इस दौरान प्रमोद तिवारी, हरिओम शुक्ला व रवि शुक्ला समेत आदि मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन