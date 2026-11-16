शर्मनाक: पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, मामा ने दर्ज कराई एफआईआर

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तहरीर में बताया कि शिकायतकर्ता की बहन की शादी आरोपी से हुई थी। वह पति से परेशान थी। इसी दौरान उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद 13 वर्षीय बेटी पिता के साथ रहने लगी। आरोप है कि पिता ने इसी दौरान बेटी के साथ जबरन यौन संबंध बनाए। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देता था।किशोरी इस डर से किसी को अपनी पीड़ा नहीं बता पा रही थी। मामा ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामा की तहरीर पर 16 नवंबर को चिल्ला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।पुलिस आधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है।