शर्मनाक: पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, मामा ने दर्ज कराई एफआईआर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 16 Nov 2026 10:57 PM IST
सार
यूपी के बांदा जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पिता पर बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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विस्तार
जिस पिता पर बेटी की सुरक्षा और परवरिश की जिम्मेदारी थी, उसी पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। परेशान किशोरी ने डर के कारण काफी समय तक किसी से कुछ नहीं कहा। पिता की धमकियों के बीच आखिरकार उसने फोन कर अपने मामा को आपबीती बताई। इसके बाद मामा ने चिल्ला थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
तहरीर में बताया कि शिकायतकर्ता की बहन की शादी आरोपी से हुई थी। वह पति से परेशान थी। इसी दौरान उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद 13 वर्षीय बेटी पिता के साथ रहने लगी। आरोप है कि पिता ने इसी दौरान बेटी के साथ जबरन यौन संबंध बनाए। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देता था।
किशोरी इस डर से किसी को अपनी पीड़ा नहीं बता पा रही थी। मामा ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामा की तहरीर पर 16 नवंबर को चिल्ला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
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पुलिस आधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
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तहरीर में बताया कि शिकायतकर्ता की बहन की शादी आरोपी से हुई थी। वह पति से परेशान थी। इसी दौरान उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद 13 वर्षीय बेटी पिता के साथ रहने लगी। आरोप है कि पिता ने इसी दौरान बेटी के साथ जबरन यौन संबंध बनाए। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देता था।
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किशोरी इस डर से किसी को अपनी पीड़ा नहीं बता पा रही थी। मामा ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामा की तहरीर पर 16 नवंबर को चिल्ला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
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पुलिस आधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है।