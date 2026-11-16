यूपी: कानपुर के पारस को गूगल अमेरिका में मिला दो करोड़ का पैकेज, पिता बोले- बेटे की मेहनत से हासिल हुई उपलब्धि

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पारस ने शुरुआती शिक्षा कानपुर में प्राप्त की। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी) कुरनूल से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वर्ष 2024 में उन्होंने संस्थान में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद उनका चयन गूगल में हुआ और उन्होंने बंगलूरू ऑफिस में काम शुरू किया। पारस के मुताबिक तकनीकी क्षेत्र में सफलता के लिए प्रोग्रामिंग, कोडिंग, एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर की मजबूत समझ जरूरी है। लगातार नई तकनीक सीखने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता भी अहम है। उनके पिता अवधेश यादव ने कहा कि बेटे की मेहनत और प्रतिभा से यह उपलब्धि हासिल हुई है। कानपुर से पढ़ाई कर वैश्विक कंपनी में इतना बड़ा मुकाम पाना पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है।

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शहर के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर पारस यादव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। गूगल के बंगलूरू ऑफिस में दो साल काम करने के बाद उनका चयन कंपनी के अमेरिका स्थित किर्कलैंड ऑफिस के लिए हुआ है। इस अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण पर उन्हें करीब दो करोड़ रुपये का सालाना पैकेज ऑफर किया गया है। पारस वहां एल-4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में सेवाएं देंगे।