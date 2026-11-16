कानपुर: इंस्टाग्राम पर लिखा- मेरी अंतिम यात्रा में मत आना, फिर लगा लिया फंदा, युवक की मौत से मचा कोहराम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 16 Nov 2026 03:35 PM IST
सार
कोहना में पत्नी से विवाद के चलते युवक ने जान दे दी। परिजनों ने प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाकर तहरीर दी।
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विस्तार
खून के रिश्तों में नाराजगी हो जाए तो मुलाकात अंतिम यात्रा पर होती है... इसलिए मेरी अंतिम यात्रा में वे लोग न आएं। इंस्टाग्राम पर यह स्टेटस लगाने के कुछ घंटे बाद ही कोहना क्षेत्र के पुराना कानपुर निवासी अनुज दिवाकर (38) ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। रविवार देर रात उसका शव फंदे से लटकता मिला तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने पत्नी पर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कोहना थाने में तहरीर दी है।
अनुज पेशे से ड्राइवर था। परिवार में पत्नी छाया और दो बेटियां अन्नी व आरू हैं। भाई जितेंद्र के मुताबिक, अनुज और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि पत्नी उस पर परिवार से अलग किराये का कमरा लेकर रहने का दबाव बनाती थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि पत्नी के नवाबगंज निवासी एक युवक से प्रेम संबंध थे। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद रहता था। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।
जितेंद्र ने बताया कि पत्नी करीब नौ महीने से अनुज से अलग रह रही थी। इसके बावजूद दोनों के बीच विवाद जारी था। आरोप है कि पत्नी रास्ते में मिलने पर अनुज के साथ मारपीट करती थी। दीपावली के दिन भी ड्यूटी से लौटते समय उसे रास्ते में रोककर पीटा था। दो दिन पहले पत्नी घर पहुंची थी और मां व अनुज के साथ गालीगलौज और मारपीट की थी। परिजनों का कहना है कि इन घटनाओं से अनुज परेशान था।
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अनुज पेशे से ड्राइवर था। परिवार में पत्नी छाया और दो बेटियां अन्नी व आरू हैं। भाई जितेंद्र के मुताबिक, अनुज और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि पत्नी उस पर परिवार से अलग किराये का कमरा लेकर रहने का दबाव बनाती थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि पत्नी के नवाबगंज निवासी एक युवक से प्रेम संबंध थे। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद रहता था। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।
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जितेंद्र ने बताया कि पत्नी करीब नौ महीने से अनुज से अलग रह रही थी। इसके बावजूद दोनों के बीच विवाद जारी था। आरोप है कि पत्नी रास्ते में मिलने पर अनुज के साथ मारपीट करती थी। दीपावली के दिन भी ड्यूटी से लौटते समय उसे रास्ते में रोककर पीटा था। दो दिन पहले पत्नी घर पहुंची थी और मां व अनुज के साथ गालीगलौज और मारपीट की थी। परिजनों का कहना है कि इन घटनाओं से अनुज परेशान था।
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रविवार देर शाम अनुज घर पहुंचकर अपने कमरे में चला गया। काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा। वहां उसका शव फंदे से लटक रहा था। सूचना पर कोहना पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची। घटनास्थल की जांच के बाद पुलिस ने मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया।
मोबाइल चेक करने पर सामने आया आखिरी स्टेटस
पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो अनुज के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगाया गया आखिरी स्टेटस मिला। इसमें उसने खून के रिश्तों में नाराजगी और अंतिम यात्रा का जिक्र करते हुए करीबियों से उसमें शामिल न होने की बात लिखी थी। परिजनों ने इसी के आधार पर पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर दी है। कोहना थाना प्रभारी मनीष सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो अनुज के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगाया गया आखिरी स्टेटस मिला। इसमें उसने खून के रिश्तों में नाराजगी और अंतिम यात्रा का जिक्र करते हुए करीबियों से उसमें शामिल न होने की बात लिखी थी। परिजनों ने इसी के आधार पर पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर दी है। कोहना थाना प्रभारी मनीष सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।