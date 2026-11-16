कानपुर: इंस्टाग्राम पर लिखा- मेरी अंतिम यात्रा में मत आना, फिर लगा लिया फंदा, युवक की मौत से मचा कोहराम

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अनुज पेशे से ड्राइवर था। परिवार में पत्नी छाया और दो बेटियां अन्नी व आरू हैं। भाई जितेंद्र के मुताबिक, अनुज और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि पत्नी उस पर परिवार से अलग किराये का कमरा लेकर रहने का दबाव बनाती थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि पत्नी के नवाबगंज निवासी एक युवक से प्रेम संबंध थे। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद रहता था। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। विज्ञापन



जितेंद्र ने बताया कि पत्नी करीब नौ महीने से अनुज से अलग रह रही थी। इसके बावजूद दोनों के बीच विवाद जारी था। आरोप है कि पत्नी रास्ते में मिलने पर अनुज के साथ मारपीट करती थी। दीपावली के दिन भी ड्यूटी से लौटते समय उसे रास्ते में रोककर पीटा था। दो दिन पहले पत्नी घर पहुंची थी और मां व अनुज के साथ गालीगलौज और मारपीट की थी। परिजनों का कहना है कि इन घटनाओं से अनुज परेशान था। अनुज पेशे से ड्राइवर था। परिवार में पत्नी छाया और दो बेटियां अन्नी व आरू हैं। भाई जितेंद्र के मुताबिक, अनुज और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि पत्नी उस पर परिवार से अलग किराये का कमरा लेकर रहने का दबाव बनाती थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि पत्नी के नवाबगंज निवासी एक युवक से प्रेम संबंध थे। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद रहता था। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।जितेंद्र ने बताया कि पत्नी करीब नौ महीने से अनुज से अलग रह रही थी। इसके बावजूद दोनों के बीच विवाद जारी था। आरोप है कि पत्नी रास्ते में मिलने पर अनुज के साथ मारपीट करती थी। दीपावली के दिन भी ड्यूटी से लौटते समय उसे रास्ते में रोककर पीटा था। दो दिन पहले पत्नी घर पहुंची थी और मां व अनुज के साथ गालीगलौज और मारपीट की थी। परिजनों का कहना है कि इन घटनाओं से अनुज परेशान था।

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खून के रिश्तों में नाराजगी हो जाए तो मुलाकात अंतिम यात्रा पर होती है... इसलिए मेरी अंतिम यात्रा में वे लोग न आएं। इंस्टाग्राम पर यह स्टेटस लगाने के कुछ घंटे बाद ही कोहना क्षेत्र के पुराना कानपुर निवासी अनुज दिवाकर (38) ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। रविवार देर रात उसका शव फंदे से लटकता मिला तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने पत्नी पर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कोहना थाने में तहरीर दी है।