यूपी: कानपुर के रामनारायण बाजार अपार्टमेंट आग में लगी भीषण आग, महिला और बच्चे की मौत, तीन लोग झुलसे

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हादसे के दौरान जागे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। अपार्टमेंट से बाहर निकलने का केवल एक ही सकरा रास्ता उपलब्ध था। इस भीषण आग में एक बच्चे और एक महिला की मौत होने की सूचना है। मोहल्ले के लोगों ने पटरे लगाकर बगल के मकान से कई अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।इस घटना में तीन लोग झुलस गए और कुछ अन्य घायल भी हुए हैं। घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए हैलट अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय निवासियों ने डायल 112 पर फोन करने का प्रयास किया, हालांकि, उनका आरोप है कि आपातकालीन नंबर पर फोन नहीं उठाया गया।