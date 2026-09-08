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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Bike hits divider; youth dies, companion injured

कानपुर: बाइक डिवाइडर से टकराई, युवक की मौत, साथी घायल

Wed, 09 Sep 2026 12:32 AM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:32 AM IST
Kanpur: Bike hits divider; youth dies, companion injured
चकेरी थानाक्षेत्र के कोयला नगर फ्लाईओवर पर मंगलवार शाम को एक बाइक का हैंडल ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गया। जिससे बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। जबकि उसका साथी घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मृतक के परिजनों को सूचना दी। घटना के बार परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
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