चित्रकूट ब्लास्ट: झोले से खुला कौशांबी कनेक्शन, खेत में मिले जले हुए पैर, चील-कौओं पर भी नजर, एसआईटी का जाल

चित्रकूट पहाड़ी थाना क्षेत्र के अशोह गांव में भाजपा नेता के प्लॉट में हुए विस्फोट मामले की जांच में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा है। घटनास्थल के पास मिला झोला कौशांबी का है। यहां के एक दुकानदार ने बताया कि इस तरह का झोला उसने ही बेचा था।

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इससे अंदेशा है कि विस्फोट में उड़ा युवक कौशांबी का हो सकता है। पुलिस अब दुकान से झोला खरीदने वालों की जानकारी जुटा रही है। मौके से मच्छरदानी भी बरामद हुई है। उधर, मामले में एसपी अरुण कुमार सिंह ने एसआईटी गठित की है।