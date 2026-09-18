कानपुर प्लेन क्रैश: गर्ग एविएशन का एयर सुरक्षा ऑडिट शुरू, डीजीसीए की टीम ने डाला डेरा, सुरक्षा मानकों को देखा

कानपुर में सुरक्षा नियमों को तोड़ने और नियामक शर्तों का पालन न करने जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रही गर्ग एविएशन का एयर सुरक्षा और तकनीक ऑडिट बृहस्पतिवार से शुरू हो गया। डायरेक्ट्रेट जनरल आफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की टीम कैंट स्थित गर्ग एविएशन पहुंची। ऑडिट का काम तीन से चार दिन तक चलने की संभावना है। टीम ने पहले दिन ही उड़ान में सुरक्षा मानकों के पालन की प्रक्रिया को देखा। गर्ग एविएशन की उड़ानों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रोक लगाई है।

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कैंट पहुंची टीम के सदस्यों ने ऑडिट की प्रकिया शुरू की। बताया गया कि टीम कई दिन तक जांच कर उड़ान के समय सुरक्षा के मानकों की प्रकिया को देखेगी। इस दौरान ये पता किया जाएगा कि इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि तकनीक आडिट में विमान के सुरक्षा नियमों और मानकों के पालन की जांच होती है। टीम के सदस्य संस्था की सुरक्षा नीतियों, पिछले रिकॉर्ड और प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों की समीक्षा की जाएगी।