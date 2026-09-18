कानपुर: फर्जी रौब झाड़ने वालों पर शिकंजा, प्रेस…पुलिस और वकील लिखे वाहनों की जांच, काटे ताबड़तोड़ चालान

कानपुर में फर्जी तरीके से वाहनों पर प्रेस, पुलिस और अधिवक्त लिखकर चलने वालों की जांच के लिए शुक्रवार को कमिश्नरेट पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। दोपहर 12 से एक बजे के बीच स्वरूप नगर, बजरिया, सीसामऊ, जरीब चौकी, टाटमिल, घंटाघर, गुमटी, फजलगंज, विजयनगर, काकादेव, रावतपुर, गुरुदेव चौराहा, कल्याणपुर, चकेरी, गोविंद नगर, बर्रा और किदवई नगर समेत कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने प्रमुख चौराहों पर वाहनों को रोककर जांच की।

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पुलिस ने खासतौर पर प्रेस, पुलिस और अधिवक्ता लिखे वाहनों को रोककर संबंधित पहचान पत्र और वाहन के दस्तावेज देखे। पहचान पत्र दिखाने पर पुलिसकर्मियों ने वाहनों को जाने दिया, जबकि कागजात नहीं दिखा पाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत चालान किए गए। चेकिंग के दौरान कई स्थानों पर वकीलों, पत्रकारों और पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों के वाहन रोके जाने को लेकर पुलिसकर्मियों से बहसबाजी और तीखी नोकझोंक भी हुई।