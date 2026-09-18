फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Furniture craftsman  disheartened by severe TB takes his own life by hanging police investigating

कानपुर: टीबी की गंभीर बीमारी से टूटा हौसला, फर्नीचर कारीगर ने फंदे पर लटककर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

Fri, 18 Sep 2026 04:44 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 18 Sep 2026 04:44 PM IST
सार

Kanpur News: नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित राजकीय उन्नयन आवास कॉलोनी में पांच साल से टीबी की बीमारी से जूझ रहे युवक ने गुरुवार देर रात घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह कमरे में बल्ली से शव लटका मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया।

विज्ञापन
Kanpur Furniture craftsman  disheartened by severe TB takes his own life by hanging police investigating
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में नवाबगंज थाना क्षेत्र की जीटी रोड स्थित राजकीय उन्नयन आवास कॉलोनी में पांच साल से टीबी से जूझ रहे आकाश यादव (37) ने गुरुवार देर रात फंदा लगाकर जान दे दी। छोटे भाई विक्रांत के मुताबिक, बीमारी के कारण आकाश काफी कमजोर हो गया था। पिछले तीन-चार दिन से वह गुमसुम रहने लगा था और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। विक्रांत ने बताया कि आकाश फर्नीचर का काम करता था

विज्ञापन

हालांकि, बीमारी के कारण उसकी सेहत लगातार बिगड़ती गई और काम भी प्रभावित हो गया था। पांच साल से उसका इलाज चल रहा था। परिवार के लोग उसका इलाज करा रहे थे, लेकिन बीमारी के चलते वह मानसिक रूप से भी परेशान रहता था। गुरुवार रात आकाश ने मां भानु के साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया। परिवार के अन्य सदस्य भी सो गए।

विज्ञापन

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
शुक्रवार सुबह परिजन सोकर उठे तो आकाश कमरे से बाहर नहीं आया। उसे देखने पहुंचे, तो उसका शव चादर के सहारे बल्ली से लटका मिला। शव देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर नवाबगंज पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल की जांच-पड़ताल कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छोटे भाई ने बीमारी के कारण आकाश के परेशान रहने की बात पुलिस को बताई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed