कानपुर: टीबी की गंभीर बीमारी से टूटा हौसला, फर्नीचर कारीगर ने फंदे पर लटककर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में नवाबगंज थाना क्षेत्र की जीटी रोड स्थित राजकीय उन्नयन आवास कॉलोनी में पांच साल से टीबी से जूझ रहे आकाश यादव (37) ने गुरुवार देर रात फंदा लगाकर जान दे दी। छोटे भाई विक्रांत के मुताबिक, बीमारी के कारण आकाश काफी कमजोर हो गया था। पिछले तीन-चार दिन से वह गुमसुम रहने लगा था और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। विक्रांत ने बताया कि आकाश फर्नीचर का काम करता था

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हालांकि, बीमारी के कारण उसकी सेहत लगातार बिगड़ती गई और काम भी प्रभावित हो गया था। पांच साल से उसका इलाज चल रहा था। परिवार के लोग उसका इलाज करा रहे थे, लेकिन बीमारी के चलते वह मानसिक रूप से भी परेशान रहता था। गुरुवार रात आकाश ने मां भानु के साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया। परिवार के अन्य सदस्य भी सो गए।