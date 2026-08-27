{"_id":"6a9011cc5351150f4808a363","slug":"video-kanpur-aircraft-crashes-into-field-with-a-loud-explosion-instructor-and-trainee-pilot-died-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर:धमाके के साथ खेत में समाया एयरक्राफ्ट, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट की दर्दनाक मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के कटरी क्षेत्र स्थित नत्थूपुरवा (गंगा बैराज क्षेत्र) में गुरुवार दोपहर एक ट्रेनी विमान अचानक हादसे का शिकार होकर खेत में क्रैश हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में विमान में सवार इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया (गुजरात) और ट्रेनी पायलट अभिषेक पुजारी (कर्नाटक) की मौत हो गई है। जोरदार धमाके के साथ हुए इस हादसे से ग्रामीण इलाकों में दहशत फैल गई है और पुलिस-प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गया है।

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