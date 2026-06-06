उन्नाव: फैक्टरी में संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मौत, परिजनों ने किया हंगामा

दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र साइड नंबर दो में स्थित एक फैक्टरी में काम के दौरान करंट लगने से संविदा लाइनमैन की मौत हो गई। भाई ने काम करने के दौरान बिना जानकारी बिजली आपूर्ति शुरू करने से हादसा हुआ है। सदर कोतवाली के कृष्णानगर मोहल्ला निवासी अशोक कुमार मिश्रा (30) बिजली निगम में संविदा कर्मचारी थे। छोटे भाई नवल मिश्रा के मुताबिक बृहस्पतिवार रात आठ बजे दही चौकी औद्योगिक क्षेत्र साइड दो स्थित फैक्टरी की लाइन ठीक करने गए गए थे।

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काम के दौरान सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति शुरू होने से वह करंट की चपेट में आ गए। फैक्टरी कर्मियों ने जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पति की मौत से सिया, बच्चों में समृद्धि, कान्हा सहित पूरा परिवार बेहाल है। भाई का आरोप है कि जिला अस्पताल में जेई कमलेश प्रजापति को बुलाया जा रहा लेकिन वह आ नहीं रहे। दही थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज दर्ज की जाएगी। विज्ञापन



जिला अस्पताल में परिजनों का हंगामा

संविदा कर्मी की मौत के बाद बिजली निगम के किसी भी अधिकारी के न पहुंचने से नाराज परिजनों ने रात करीब 10:30 बजे जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर कोतवाली पुलिस के साथ सदर विधायक पंकज गुप्ता भी पहुंचे परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। काम के दौरान सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति शुरू होने से वह करंट की चपेट में आ गए। फैक्टरी कर्मियों ने जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पति की मौत से सिया, बच्चों में समृद्धि, कान्हा सहित पूरा परिवार बेहाल है। भाई का आरोप है कि जिला अस्पताल में जेई कमलेश प्रजापति को बुलाया जा रहा लेकिन वह आ नहीं रहे। दही थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज दर्ज की जाएगी।संविदा कर्मी की मौत के बाद बिजली निगम के किसी भी अधिकारी के न पहुंचने से नाराज परिजनों ने रात करीब 10:30 बजे जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर कोतवाली पुलिस के साथ सदर विधायक पंकज गुप्ता भी पहुंचे परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

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