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कानपुर: लखनऊ-इटावा राजमार्ग पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर और बाइक की भिड़ंत

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 03:25 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 03:25 PM IST







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कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में लखनऊ-इटावा राजमार्ग पर फॉर्च्यूनर और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने आधार कार्ड के जरिए एक युवक की पहचान कर जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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