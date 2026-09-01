{"_id":"6a96af93df987947bf055867","slug":"video-ground-sinks-inside-indian-bank-in-kanpur-cantt-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर कैंट में बैंक के अंदर जमीन धंसी, महिला ग्राहक गड्ढे में गिरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छावनी परिषद कानपुर कैंपस के अंदर स्थित इंडियन बैंक में बुधवार को अचानक जमीन धंसने से अफरा-तफरी मच गई। बैंक के अंदर टाइल्स के नीचे की जमीन धंसने से करीब दो से तीन फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसी दौरान बैंक में आई एक महिला ग्राहक अचानक गड्ढे में गिर गई। हालांकि बैंक प्रबंधन के अनुसार महिला को कोई चोट नहीं आई।

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