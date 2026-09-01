दर्द और दहशत: चलती बस में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, मां बोली-कुलदीप निर्दोष, परिचालक ने गलत बयान देकर फंसाया

ग्रेटर नोएडा के परी चौक से कश्मीरी चौक बस स्टैंड के पास तक चार अगस्त को चलती बस में मैनपुरी की कक्षा 11 की छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने डेरापुर थाना क्षेत्र के लाड़पुर पैड़ निवासी चालक कुलदीप व कानपुर नगर के घाटमपुर थाना क्षेत्र निवासी परिचालक संदीप को पकड़ा है। कुलदीप के पकड़े जाने पर उसकी पत्नी व मां बोली कि बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वह निर्दोष है।

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परिचालक संदीप ने उसको गलत फंसाया है। लाड़पुर पैड़ निवासी बस चालक कुलदीप शर्मा को दिल्ली पुलिस की ओर से पकड़ जाने की खबर के बाद से उसके घर में सन्नाटा पसर गया। कुलदीप की मां श्याम मूर्ति ने बताया कि बेटा करीब 15 साल से बस चला रहा है। आज तक उसकी गांव में किसी ने न शिकायत की और न ही बस पर रहने के दौरान शिकायत मिली।