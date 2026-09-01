फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Dehat misdeed on moving bus Mother says Kuldeep is innocent conductor implicated him by false statement

दर्द और दहशत: चलती बस में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, मां बोली-कुलदीप निर्दोष, परिचालक ने गलत बयान देकर फंसाया

Tue, 01 Sep 2026 08:09 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 01 Sep 2026 08:09 AM IST
सार

Kanpur Dehat News:  ग्रेटर नोएडा में चलती बस में कक्षा 11 की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने डेरापुर थाना क्षेत्र के लाड़पुर पैड़ निवासी बस चालक कुलदीप और कानपुर नगर के घाटमपुर निवासी परिचालक संदीप को पकड़ा है। कुलदीप की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां और पत्नी ने उसे निर्दोष बताते हुए परिचालक पर गलत फंसाने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन
Kanpur Dehat misdeed on moving bus Mother says Kuldeep is innocent conductor implicated him by false statement
कुलदीप शर्मा और संदीप - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ग्रेटर नोएडा के परी चौक से कश्मीरी चौक बस स्टैंड के पास तक चार अगस्त को चलती बस में मैनपुरी की कक्षा 11 की छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने डेरापुर थाना क्षेत्र के लाड़पुर पैड़ निवासी चालक कुलदीप व कानपुर नगर के घाटमपुर थाना क्षेत्र निवासी परिचालक संदीप को पकड़ा है। कुलदीप के पकड़े जाने पर उसकी पत्नी व मां बोली कि बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वह निर्दोष है।

विज्ञापन

परिचालक संदीप ने उसको गलत फंसाया है। लाड़पुर पैड़ निवासी बस चालक कुलदीप शर्मा को दिल्ली पुलिस की ओर से पकड़ जाने की खबर के बाद से उसके घर में सन्नाटा पसर गया। कुलदीप की मां श्याम मूर्ति ने बताया कि बेटा करीब 15 साल से बस चला रहा है। आज तक उसकी गांव में किसी ने न शिकायत की और न ही बस पर रहने के दौरान शिकायत मिली।

विज्ञापन

परिचालक ने फंसाया
उसके साथ परिचालक संदीप कब से काम कर रहा है, यह उसे जानकारी नहीं है। संदीप ने गलत बयान देकर उसके बेटे को फंसाया है। वहीं, कुदलीप की पत्नी अर्चना ने बताया कि पति वर्ष 2017 से कालपी जालौन से दिल्ली तक ट्रैवलर बस चला कर एक बेटा व बेटी का भरण पोषण व पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। वह चार अगस्त की सुबह घर से दिल्ली बस ले जाने के लिए निकले थे।

मामले की निष्पक्ष जांच की जाए
पति ने अगले दिन सुबह उसे फोन कर बताया था कि वह परिचालक की वजह से गलत फंस गए हैं और अब पति को दिल्ली पुलिस की ओर से पकड़ लिए जाने की जानकारी मिली है। उसे नहीं मालूम उस दिन रात में क्या हुआ लेकिन उसे इतना पता है कि उसका पति निर्दोष है। परिजन ने दिल्ली पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई है। वहीं घटना की जानकारी के बाद ग्रामीणों का कहना है कि कुलदीप के इस प्रकार का आचरण करने का मामला कभी सामने नहीं आया। मामले की निष्पक्ष जांच की जाए।

विज्ञापन

पहले पति की हत्या और अब बेटे की गिरफ्तारी 
दिल्ली में मैनपुरी जनपद की कक्षा 11 की 16 वर्षीय छात्रा के साथ चलती बस में दुष्कर्म के मामले में कुलदीप की गिरफ्तारी के बाद से उसकी मां, पत्नी, बड़ा भाई प्रदीप उर्फ अल्ला व परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। उनके घर में चूल्हा भी नहीं जला है। करीब तीन माह पहले कुलदीप के पिता रामचंद शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। प्रदीप ने बताया कि वह गांव में ही रहकर गल्ला (अनाज) खरीद बिक्री का काम करता है।

परिजन पिता की हत्या का गम भुला नहीं पाए थे
जबकि भाई कुलदीप बस चलाता है। एक मई को पिता रामचंद खेत पर मूंग की फसल देखने गए थे। वहां गांव के चार लोगों ने पिता के साथ मारपीट कर जहरीला पदार्थ खिला दिया था। इससे उनकी जान चली गई थी। उसने मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। परिजन पिता की हत्या का गम भुला नहीं पाए थे। अब गैंगरेप के मामले में भाई को गलत फंसाए जाने से उसका पूरा परिवार बिखर गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed