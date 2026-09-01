कानपुर: विकास दुबे के डेथ सर्टिफिकेट में फंसा पेंच, छह साल बाद भी नहीं हो सका जारी, सीएमओ ने खंगाले दस्तावेज

कानपुर में बिकरू कांड के मुख्य आरोपी दुर्दांत विकास दुबे के एनकाउंटर के छह साल बाद भी उसका मृत्यु प्रमाणपत्र जारी नहीं हो सका है। पिता का नाम गलत दर्ज होने की शिकायत पर मंगलवार को सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने करीब एक घंटे तक विकास दुबे से जुड़े अभिलेखों की जांच की। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि बॉडी डिस्पोजल स्लिप में दर्ज पिता के नाम को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर दुरुस्त कराया जाएगा।

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रिपोर्ट मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने पोस्टमार्टम प्रभारी डॉक्टर विपुल चतुर्वेदी के साथ बंद कमरे में पंचायतनामा रजिस्टर, बॉडी डिस्पोजल स्लिप और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल की। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों से भी विकास दुबे के पोस्टमार्टम और शव के निस्तारण से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी ली।