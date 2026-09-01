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कानपुर: बैंक के अंदर अचानक धंसी जमीन; बाल-बाल बची महिला ग्राहक, मची अफरा-तफरी

Tue, 01 Sep 2026 03:56 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 01 Sep 2026 03:56 PM IST
सार

Kanpur News: छावनी परिषद कानपुर कैंपस के अंदर स्थित इंडियन बैंक में बुधवार को अचानक जमीन धंसने से अफरा-तफरी मच गई। बैंक के अंदर टाइल्स के नीचे की जमीन धंसने से करीब दो से तीन फीट गहरा गड्ढा हो गया।

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Ground Sinks Inside Indian Bank in Kanpur Cantt, Woman Customer Falls Into Pit
बैंक के अंदर जमीन धसने से हुआ गड्ढा - फोटो : amar ujala

विस्तार
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इसी दौरान बैंक में आई एक महिला ग्राहक अचानक गड्ढे में गिर गई। हालांकि बैंक प्रबंधन के अनुसार महिला को कोई चोट नहीं आई। अचानक जमीन धंसने से बैंक में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने महिला को बाहर निकाला। बैंक प्रबंधन के मुताबिक लगातार बारिश के कारण टाइल्स के नीचे की जमीन कमजोर हो गई थी, जिसके चलते यह स्थिति बनी।

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बैंक प्रबंधन ने बताया कि घटना की जानकारी कैंट बोर्ड और बैंक के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। धंसे हुए हिस्से की मरम्मत का काम एक-दो दिन में शुरू कराया जाएगा। फिलहाल प्रभावित हिस्से को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा रही है।



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