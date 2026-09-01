कानपुर: बैंक के अंदर अचानक धंसी जमीन; बाल-बाल बची महिला ग्राहक, मची अफरा-तफरी

इसी दौरान बैंक में आई एक महिला ग्राहक अचानक गड्ढे में गिर गई। हालांकि बैंक प्रबंधन के अनुसार महिला को कोई चोट नहीं आई। अचानक जमीन धंसने से बैंक में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने महिला को बाहर निकाला। बैंक प्रबंधन के मुताबिक लगातार बारिश के कारण टाइल्स के नीचे की जमीन कमजोर हो गई थी, जिसके चलते यह स्थिति बनी।

विज्ञापन