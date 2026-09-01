कानपुर: विकास दुबे एनकाउंटर के छह साल बाद भी नहीं जारी हो सका डेथ सर्टिफिकेट

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बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के छह साल बीत जाने के बाद भी उसका मृत्यु प्रमाणपत्र जारी नहीं हो सका है। बॉडी डिस्पोजल स्लिप में पिता का नाम रामकुमार दुबे की जगह राजकुमार दुबे दर्ज होने के कारण यह अड़चन आई है। मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंगलवार को सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की रिपोर्ट मिलते ही नाम संशोधित कर दिया जाएगा और आख्या न्यायालय को भेजी जाएगी।

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