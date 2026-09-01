कानपुर: भाजपा में विवाद पर प्रदेश नेतृत्व सख्त, दो पदाधिकारियों को नोटिस, 15 दिन में मांगा गया है स्पष्टीकरण

कानपुर में भारतीय जनता पार्टी कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में 19 अगस्त को भाजपा कानपुर दक्षिण जिले के पूर्व मंत्री शिव पूजन सविता और दक्षिण जिले के सह मीडिया प्रभारी विनय राठौर के बीच हुए विवाद के मामले में प्रदेश नेतृत्व ने गंभीर रुख अपनाया है। घटना के संबंध में भाजपा कानपुर दक्षिण के जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह द्वारा प्रदेश नेतृत्व को पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया था।

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मामले को गंभीरता से लेते हुए भाजपा उत्तर प्रदेश मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला ने दोनों संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित दोनों पदाधिकारी 15 दिनों के भीतर प्रदेश भाजपा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रकरण के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।