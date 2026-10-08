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घाटमपुर कस्बे में चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, पुलिस व पालिका ने की संयुक्त कार्रवाई

Shikha Pandey

Updated Thu, 08 Oct 2026 05:33 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 05:33 PM IST







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घाटमपुर कस्बे में तिक्रमण अभियान चलाया गया। सड़क पर खड़े वाहनों पर सीज व चालान की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण किए दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। मौके पर एसीपी कृष्णकांत व ईओ महेन्द्र कुमार भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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