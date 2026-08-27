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कन्नौज: नादेमऊ ग्राम सचिवालय को चोरों ने बनाया निशाना, छत से सोलर पैनल चोरी

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 27 Aug 2026 11:42 AM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 11:42 AM IST







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रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने ग्राम सचिवालय नादेमऊ को निशाना बना लिया। चोर सचिवालय की छत पर पहुंचकर वहां लगे सोलर पैनल खोलकर ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में चोरी की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है। ... और पढ़ें

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