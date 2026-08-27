Kannauj News: 10.48 करोड़ से बनेगीं नौ सड़कें, चमकेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

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इन सड़कों के बनने से कन्नौज, छिबरामऊ और तिर्वा तीनों तहसीलों के कई गांवों को सीधा फायदा मिलेगा। ग्रामीण रास्तों के मुख्य मार्गों से जुड़ने से न सिर्फ आम राहगीरों का सफर आसान होगा, बल्कि किसानों के लिए अपनी उपज और स्थानीय उत्पादों को नजदीकी बाजारों तक पहुंचाना भी सुगम हो जाएगा। टेंडर प्रक्रिया शुरू, उमगरा से बिहारीपुर मार्ग सबसे लंबालोक निर्माण विभाग के अनुसार, स्वीकृत सड़कों की लंबाई एक से लेकर 2.20 किमी तक है। इसमें सबसे लंबा और भारी बजट वाला मार्ग उमगरा से बिहारीपुर संपर्क मार्ग (2.20 किमी) है, जिसकी कुल लागत 179.36 लाख रुपये है। विभाग ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया पूरी होते ही धरातल पर काम शुरू हो जाएगा।स्वीकृत सड़कों का विवरणमार्ग का नाम लंबाई लागत(लाख रुपये में) दी गई राशिसंयोगिता मार्ग से कीरतपुर संपर्क मार्ग एक किमी 87.68 30.69भंवरगाढ़ा मार्ग से मोहनपुर रतनपुर संपर्क मार्ग एक किमी 105.76 37.02जीटी रोड से तिलपई मूसरि मार्ग से देवीपुर्वा मार्ग एक किमी 111.66 39.08संदोहनपुर्वा से घमाइचमऊ संपर्क मार्ग 1.25 किमी 126.26 44.23सलेमपुर से हड़हापुर शिवमंदिर संपर्क मार्ग 1.25 किमी 109.58 38.35मियांगंज मढ़हरपुर मार्ग से चौरा चांदपुर संपर्क मार्ग 1.20 किमी 107.12 37.49उमगरा से बिहारीपुर संपर्क मार्ग 2.20 किमी 179.36 62.78जवाहरपुर्वा से कोठीपुर्वा संपर्क मार्ग एक किमी 116.06 40.62महचंदापुर से मलिकापुर संपर्क मार्ग एक किमी 104.42 36.55वर्जनसरकार ग्रामीण सड़क संपर्क को प्राथमिकता दे रही है। नई सड़कों से विकास को गति मिलेगी और लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सड़कें महत्वपूर्ण हैं।-दीपेश अस्थाना, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग