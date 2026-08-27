फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Solar Panels Stolen From Gram Secretariat in Nademau, Villagers Raise Security Concerns

कन्नौज: सीढ़ी लगाकर ग्राम सचिवालय की छत पर पहुंचे चोर, सोलर पैनल ले उड़े

Thu, 27 Aug 2026 11:44 AM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कन्नौज Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 27 Aug 2026 11:44 AM IST
सार

Kannauj News: रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने ग्राम सचिवालय नादेमऊ को निशाना बना लिया। चोर सचिवालय की छत पर पहुंचकर वहां लगे सोलर पैनल खोलकर ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में चोरी की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है।

विज्ञापन
Solar Panels Stolen From Gram Secretariat in Nademau, Villagers Raise Security Concerns
ग्राम सचिवालय नादेमऊ में चोरी - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रोजगार सेविका अनामिका ने बताया कि सोलर पैनल चोरी होने की जानकारी ग्राम विकास अधिकारी अवनीश शर्मा को दे दी गई है। उनके आने के बाद घटना की लिखित शिकायत पुलिस से की जाएगी।

विज्ञापन

सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचे चोर

ग्रामीणों के अनुसार, चोर सचिवालय के पीछे की दीवार पर सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचे। इसके बाद वहां लगे सोलर पैनल खोलकर ले गए। सुबह जानकारी होने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना जिम्मेदार अधिकारियों को दी। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सचिवालय में इससे पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। पंखे और ट्राई साइकिल चोरी होने के अलावा एक बार बीएसएनएल लाइन की वायरिंग भी चोरी हो चुकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

Solar Panels Stolen From Gram Secretariat in Nademau, Villagers Raise Security Concerns
ग्राम सचिवालय नादेमऊ में चोरी - फोटो : amar ujala




पुरानी चोरियों का खुलासा न होने से नाराजगी

ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। लगातार चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने पुलिस से सचिवालय में हुई चोरी की जांच कर आरोपियों का पता लगाने और गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed