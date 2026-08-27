कन्नौज: सीढ़ी लगाकर ग्राम सचिवालय की छत पर पहुंचे चोर, सोलर पैनल ले उड़े

सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचे चोर

ग्रामीणों के अनुसार, चोर सचिवालय के पीछे की दीवार पर सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचे। इसके बाद वहां लगे सोलर पैनल खोलकर ले गए। सुबह जानकारी होने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना जिम्मेदार अधिकारियों को दी। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सचिवालय में इससे पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। पंखे और ट्राई साइकिल चोरी होने के अलावा एक बार बीएसएनएल लाइन की वायरिंग भी चोरी हो चुकी है।