कन्नौज: रात में खेत की रखवाली को निकला युवक, सुबह नाले में मिला शव...सिर पर चोट के निशान

ग्रामीणों ने आशंका जताई कि रात में सड़क पार करते समय किसी वाहन ने युवक को टक्कर मार दी होगी, जिससे वह उछलकर नाले में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। बलारपुर निवासी नरेंद्र कटियार उर्फ कल्लू (35) पुत्र जगेश्वर प्रसाद मंगलवार रात घर से खेतों की देखरेख के लिए निकला था। बुधवार सुबह उसका शव नागेश्वर मंदिर के पास नाले में पड़ा मिला। शव देखकर आसपास के लोगों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी।

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