कन्नौज: रात में खेत की रखवाली को निकला युवक, सुबह नाले में मिला शव...सिर पर चोट के निशान
Kannauj News: नागेश्वर मंदिर के पास बुधवार सुबह नाले में एक युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव के सिर पर चोट के निशान दिखाई देने के बाद तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
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ग्रामीणों ने आशंका जताई कि रात में सड़क पार करते समय किसी वाहन ने युवक को टक्कर मार दी होगी, जिससे वह उछलकर नाले में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। बलारपुर निवासी नरेंद्र कटियार उर्फ कल्लू (35) पुत्र जगेश्वर प्रसाद मंगलवार रात घर से खेतों की देखरेख के लिए निकला था। बुधवार सुबह उसका शव नागेश्वर मंदिर के पास नाले में पड़ा मिला। शव देखकर आसपास के लोगों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी।
सिर पर चोट के निशान से बढ़ी चर्चा
ग्रामीणों ने शव के सिर पर चोट के निशान देखे। इसके बाद घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। कुछ ग्रामीणों ने रात में सड़क पार करते समय वाहन की टक्कर लगने की आशंका जताई। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।