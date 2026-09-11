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कन्नौज: पुलिस ने हरियाणा से बिहार जा रही 550 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 11 Sep 2026 01:19 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 01:19 PM IST







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सदर कोतवाली पुलिस ने पाल चौराहे पर नाकाबंदी कर हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही 550 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। पुलिस मामले में पूछताछ कर पूरे अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है। ... और पढ़ें

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