कन्नौज: जमीन पर कब्जे का आरोप लगा तहसील परिसर में टंकी पर चढ़ी विधवा, तीन घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

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तहसील क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी किरन देवी के पति संतोष कुमार की करीब 11 साल पहले मौत हो चुकी है। महिला ने बताया कि गांव में जमीन को लेकर विपक्षी पक्ष से विवाद चल रहा है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। महिला का दावा है कि न्यायालय ने जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि राजस्व कर्मियों की मिलीभगत करने के साथ ही रिश्वत लेकर जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है। तहसील दिवस में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज होकर रविवार को वह तहसील परिसर में बनी टंकी पर चढ़ गई।उसने उच्चाधिकारियों से लिखित आश्वासन देने और मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महिला की दो बेटी व बेटा भी मौके पर पहुंच गए और को नीचे उतर आने की गुजारिश करते रहे। सीओ कुलवीर सिंह, नायब तहसीलदार अमित पाठक, सतीश कनौजिया, कोतवाल संजय कुमार शुक्ला समेत पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी ने काफी देर तक महिला को समझाने का प्रयास किया। करीब तीन घंटे तक चले प्रयास के बाद अधिकारियों के लिखित आश्वासन देने पर महिला नीचे उतर आई। अधिकारियों ने महिला को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया।टंकी पर महिला मोबाइल, पेन और कागज लेकर चढ़ी थी। अधिकारियों को संदेश देने के लिए महिला कागज पर लिखकर नीचे फेंकती रही, जिससे महिला की मांगो की जानकारी होती रही। इसी दौरान महिला किसी अन्य से फोन पर बात भी करती हुई दिखाई दी। कोतवाल संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि महिला को उकसाया जा रहा था। जांच कर उकसाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।