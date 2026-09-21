फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Kannauj: Two killed, one injured in head-on collision between motorcycles

कन्नौज में दर्दनाक हादसा: बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो लोगों की मौत, एक घायल

Mon, 21 Sep 2026 08:19 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 21 Sep 2026 08:19 PM IST
सार

Kannauj News: तालग्राम-मवैया मार्ग पर महानगर-मधौनगर के बीच हादसा हुआ। दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई।

विज्ञापन
Kannauj: Two killed, one injured in head-on collision between motorcycles
मृतकों की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मवैया मार्ग पर सोमवार शाम छह बजे के करीब सड़क पर पड़ी मौरंग को बचाने में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

अमोलर गांव निवासी विक्रम उर्फ राजकमल (30) बाइक से तालग्राम जा रहे थे। वहीं, तिर्वा के रामपुर निवादा निवासी अतुल कश्यप (25) नानी के घर से वापस आ रहे थे। अतुल के साथ गांव के मोहित (14) पुत्र सुरेंद्र भी थे। बाइक सड़क पर पड़ी मोरंग के कारण अनियंत्रित हो गई और विक्रम की बाइक से टकरा गई। हादसे में तीनों लोग घायल हो गए। राहगीरों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एबुलेंस से घायलों को सीएचसी भेजा, जहां पर डाॅक्टर ने विक्रम और अतुल को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि पंचनामा की कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

पिता को बुलाने थाने जा रहा था विक्रम
परिजनों ने बताया कि विक्रम की पत्नी गोल्डी मायके चली गई थी। सात माह से ससुराल से नहीं आ रही थी। गोल्डी ने पति व सास-ससुर के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत कर रही थी। सोमवार को पत्नी ने पुत्र प्रांशू को पति से दिलाने की शिकायत पुलिस से की थी। इसी को लेकर विक्रम के पिता रामरक्ष उर्फ राजपाल को पूछताछ के लिए पुलिस ने थाने बुला ले गई थी। वह पिता को बुलाने गांव के एक व्यक्ति की बाइक मांग कर थाने जा रहा था। तभी हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा कि पहले पुत्र प्रांशू को घर छोड़ कर पिता को बुलाने जा रहा था। मृतक की मां लीलावती का रो-रोकर हाल बेहाल है। भाई पुनीत, सोनू मुकेश उर्फ बबलू और अजय में तीसरे नंबर का था। मजदूरी कर गुजर बसर करता था।

मजदूरी करता था अतुल
भाई शिवा ने बताया कि माता-पिता की काफी पहले मौत हो चुकी है। विकास, आशू, अनमोल, अनुज छह भाइयों में तीसरे नंबर का था। एक बहन रचना की शादी हो चुकी है और दूसरी कामिनी है। भाई ने बताया कि मजदूरी कर गुजर बसर करते थे। अतुल नानी के घर तालग्राम घूमने गया था।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed