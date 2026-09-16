{"_id":"6aaa99cf7be92d01760ee522","slug":"video-kannauj-panic-ensues-after-a-nearly-10-foot-long-python-is-found-in-a-paddy-field-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कन्नौज: धान के खेत में करीब 10 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ठठिया क्षेत्र अंतर्गत महसैया गांव में धान के खेत में करीब 10 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों और किसानों में हड़कंप मच गया। खेत में अजगर दिखाई देने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों के अनुसार अजगर के पास एक सियार मृत अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। घटना की सूचना महसैया गांव निवासी अभिषेक पाण्डेय ने वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से सावधानीपूर्वक कार्रवाई करते हुए अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। अजगर के रेस्क्यू किए जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम द्वारा समय रहते मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने की सराहना की। वहीं, खेतों में काम करने वाले किसानों से भी वन्यजीव दिखाई देने पर स्वयं पकड़ने के बजाय तत्काल संबंधित विभाग को सूचना देने की अपील की गई है।

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