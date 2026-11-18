{"_id":"6afd619e9fe2e3ea5104de02","slug":"video-scorpio-vehicle-runs-over-several-people-in-jaunpur-two-dead-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"जौनपुर में बेकाबू स्कॉर्पियो ने कई लोगों को रौंदा, दो की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है। एक अनियंत्रित स्कार्पियो वाहन ने कई व्यक्तियों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की जान चली गई है। दुर्घटना में घायल हुए अन्य सभी लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना लाइन बाजार थाना क्षेत्र में स्थित प्रसाद इंस्टीट्यूट के पास हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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