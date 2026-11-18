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शाहगंज। शहर में बुधवार को खाटू श्याम की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा कि पूरा शहर बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठा। श्री श्याम परिवार की ओर से बाबा श्याम की भव्य रथ यात्रा के साथ विशाल निशान यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। हाथों में निशान और जुबां पर बाबा श्याम के जयकारों के साथ निकले भक्तों ने पूरे नगर को भक्तिमय बना दिया। यात्रा का शुभारंभ बुढ़वा बाबा रामजानकी मंदिर से हुआ। फूलों से सजे बाबा श्याम के भव्य रथ के साथ श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए आगे बढ़े। ढोल-नगाड़ों की गूंज और भक्ति गीतों की धुन पर श्याम भक्त झूमते-नाचते नजर आए। यात्रा के दौरान जगह-जगह श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। निशान यात्रा बुढ़वा बाबा मंदिर से निकलकर पुराना चौक, रामलीला भवन, कोतवाली चौक, डाकखाना तिराहा, जेसीज चौक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, श्रीरामपुर रोड, कलेक्टरगंज, पुरानी बाजार और चूड़ी मोहल्ला होते हुए पुनः बुढ़वा बाबा मंदिर पहुंची। यहां विधिवत पूजन-अर्चन के साथ यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के श्रीचरणों में निशान अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। यात्रा में बच्चे, युवा और महिलाएं भी पूरे उत्साह के साथ शामिल रहीं। पूरे मार्ग में ''हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा'' और ''जय श्री श्याम'' के जयकारे गूंजते रहे। भक्ति, आस्था और उल्लास से सराबोर इस आयोजन ने नगर को श्याममय कर दिया।