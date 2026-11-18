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उन्होंने खेल भावना, अनुशासन और टीम भावना के साथ खेलने का आह्वान करते हुए कहा कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाएं।

उद्घाटन समारोह में विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीमों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर कुलपति को सलामी दी। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पर्यवेक्षक के रूप में जींद विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉ. नरेश कुमार मौजूद रहे। कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह और वित्त अधिकारी विनोद कुमार विशिष्ट अतिथि रहे। विज्ञापन

अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने स्वागत भाषण दिया। अध्यक्षता खेलकूद परिषद के अध्यक्ष प्रो. सुधाकर सिंह ने की। धन्यवाद ज्ञापन परिषद के सचिव प्रो. शेखर सिंह ने किया। संचालन राजेश सिंह ने किया। उन्होंने खेल भावना, अनुशासन और टीम भावना के साथ खेलने का आह्वान करते हुए कहा कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाएं।उद्घाटन समारोह में विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीमों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर कुलपति को सलामी दी। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पर्यवेक्षक के रूप में जींद विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉ. नरेश कुमार मौजूद रहे। कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह और वित्त अधिकारी विनोद कुमार विशिष्ट अतिथि रहे।अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने स्वागत भाषण दिया। अध्यक्षता खेलकूद परिषद के अध्यक्ष प्रो. सुधाकर सिंह ने की। धन्यवाद ज्ञापन परिषद के सचिव प्रो. शेखर सिंह ने किया। संचालन राजेश सिंह ने किया।

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जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2026-27 का बुधवार को भव्य शुभारंभ हुआ। 18 से 21 नवंबर तक चलने वाली इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में 14 प्रदेशों के 54 विश्वविद्यालयों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। पहले दिन के मुकाबले में 14 विवि की टीमों ने जीत दर्ज की। भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), नई दिल्ली के आवंटन पर विश्वविद्यालय के खेलकूद परिषद की ओर से आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कबड्डी में सफल रेड के लिए साहस और सूझबूझ, जबकि मजबूत बचाव के लिए टीम के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। हार-जीत से सीख लेते हुए खिलाड़ियों को अगले अंक पर ध्यान देना चाहिए।